ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Число жертв лавини в Росії зросло до 3, пошуки завершилися

Автор: РБК-Україна

В результаті сходу лавини в російському Норильську загинули три особи. Пошуково-рятувальні роботи на місці надзвичайної події завершено.

Популярні новини

Про це повідомляє ТАСС.

Повідомляється, що завершилися пошукові роботи, а всіх, хто в момент сходження лавини знаходився в районі гірськолижної траси, знайдено. Російські рятувальники зазначають, що першим знайшли 14-річного підлітка, якого з обмороженням госпіталізовано до лікарні. Трохи пізніше було знайдено тіла двох дорослих та малолітньої дитини. За даними правоохоронних органів, всі вони є членом однієї сім'ї.

"Всі зниклі були знайдені, було прийнято рішення про завершення пошуково-рятувальних робіт", - повідомили в російському МНС.

Відзначимо, вчора ввечері сніжна лавина зійшла на ділянку гірськолижного комплексу "Гора Отдельная", в результаті чого засипало кілька будівель.

Нагадаємо, раніше Державна служба України з надзвичайних ситуацій попередила про загрозу сходження лавини в Карпатах. Зокрема, у високогір'ї Івано-Франківської області оголошено значну сніголавинну небезпеку (III рівень).

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Російська Федераціялавина