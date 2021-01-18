Число жертв аварії суховантажу в Туреччині зросло до 3. Їх ще не ідентифікували

В результаті аварії суховантажу Arvin біля берегів Туреччини загинули три особи. На даний момент жертв ще не ідентифікували.

Про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС України.

Повідомляється, що вчора біля узбережжя провінції Айдин затонуло судно, на його борту перебували 12 членів екіпажу, серед яких 10 громадян України. Власником затонулого суховантажного судна є українська компанія Arvin Shipping LTD.

За попередньою інформацією, аварія сталася через сильний шторм. Станом на 18 січня врятовано 6 членів екіпажу (5 громадян України і один громадянин РФ), знайдені тіла трьох загиблих моряків (йде процедура їх ідентифікації).

Врятованих госпіталізовано до лікарні міста Бартин. Стан їх здоров'я задовільний. Очікується, що сьогодні вони будуть виписані з лікарні. Пошуково-рятувальна операція щодо інших членів екіпажу триває.

Нагадаємо, раніше стали відомі імена врятованих українців з судна Arvin.

Відповідно до первинної інформації, повідомлялося про загибель чотирьох осіб. Але ці дані не підтвердилися.