Число жертв аварії судна з мігрантами біля берегів Тунісу зросло

Ілюстративне фото (AFP)

Загинули 82 мігранта з 86, які були на борту

Число загиблих в результаті краху човна з мігрантами біля берегів Тунісу зросло до 82. Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відзначається, що влада Тунісу заявиали, що виявили вже всі 82 тіла, назвавши катастрофу однієї з найстрашніших за останні роки.

Відомо, що човен перекинувся після відправки до Європи із сусідньої Лівії. Він перевозив 86 осіб.

Туніські рибалки врятували чотирьох людей, але один з них згодом помер у лікарні ще минулого тижня.

Нагадаємо, 5 липня повідомлялося, що в Середземному морі біля берегів Тунісу близько 80 мігрантів пропали безвісти після того, як затонув човен, на якому вони пливли в напрямку Європи.

Раніше на південному заході Туреччини біля берегів курортного району Бодрум перекинулося і затонуло судно з нелегальними мігрантами.