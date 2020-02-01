У Китаї за добу кількість загиблих від коронавірусу збільшилася майже на півсотні

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У Китаї померли вже 46 осіб від коронавірусу

У Китаї за добу від коронавірусу нового типу 2019-nCoV померли 46 осіб. Таким чином, число жертв досягло 259 осіб. Про це повідомляє Національний комітет у справах охорони здоров'я КНР.

Наголошується, що найбільше людей загинули в провінції Хубей - тут відбувся спалах вірусу. Таким чином, загальне число жертв досягло 259 осіб.

На сьогодні число інфікованих коронавірусом становить вже близько 12 тисяч чоловік. З них 1795 осіб перебувають у важкому стані.

За інформацією китайського комітету у справах охорони здоров'я, за минулу добу 45 людей загинули в провінції Хубей, де було зафіксовано спалах вірусу, ще одна людина загинула в місті центрального підпорядкування - Чунціні.

Зараз вже 118 478 осіб пройшли медичне обстеження у зв'язку з вірусом. Крім того, за минулу добу в провінції офіційно підтверджені 1347 нових випадків інфікування.

Нагадаємо, уряд США оголосило китайський коронавірус нового типу надзвичайною ситуацією в галузі громадської охорони здоров'я і готується вводити заборону на в'їзд в США іноземцям, які подорожують з Китаю.

Спалах раніше невідомого типу коронавірусу сталася наприкінці минулого року в китайському місті Ухань провінції Хубей. Пізніше вірус почав поширюватися по всій країні, а також за кордоном. До теперішнього моменту випадки захворювання зафіксували у США, Канаді, Німеччині, Швеції, Австралії, Іспанії, Південній Кореї, Японії, Фінляндії, ОАЕ та інших країнах.