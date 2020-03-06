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Число жертв коронавірусу в Італії зросло майже до 200

Новини » Надзвичайні події     06.03.2020 - 19:55
Число жертв коронавірусу в Італії зросло майже до 200
Ілюстративне фото (twitter.com/disclosetv)

Вік померлих варіюється від 62 до 95 років

В Італії кількість жертв нового коронавірусу COVID-19 збільшилася до 197 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardians.

Наголошується, що з понеділка, 2 березня, кількість померлих від коронавірусу досягла 49 осіб.

Вік померлих варіюється від 62 до 95 років. Всі вони мали проблеми зі здоров'ям.

Загальне число випадків зараження за добу збільшилася майже на 800 - до 4636 людина. Ця цифра включає померлих і видужали.

Нагадаємо, станом на 6 березня, кількість хворих коронавірусом COVID-19 у світі перевищила 100 тисяч осіб. При цьому більшість випадків інфікування зафіксовано в Китаї - 80 556. Більше тисячі випадків захворювання зареєстровано ще в трьох країнах - Південній Кореї (6593), Ірані (4747) та Італії (3858).

Крім того, в Євросоюзі лише в 4 з 27 країн не виявлено жодного випадку коронавіруса. Зокрема, жодного захворювання не зафіксували в Болгарії, Кіпрі, Мальті та Словаччини.

Додамо, що у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) назвали помилковими надії на зникнення коронавіруса COVID-19 влітку. При цьому директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкл Райан заявив, що вірус може зберегти здатність поширюватися.

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