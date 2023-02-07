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Число погибших от землетрясения в Турции может увеличиться в восемь раз, - ВОЗ

Фото: число погибших от землетрясения в Турции может увеличиться в восемь раз (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Число погибших в результате землетрясения на юго-востоке Турции 6 февраля может возрасти в восемь раз.

Об этом заявила старший сотрудник ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Европе Кэтрин Смоллвуд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

"К сожалению, мы всегда наблюдаем одно и то же с землетрясениями, а именно то, что первоначальные сообщения о количестве погибших или раненых людей значительно возрастают в ближайшие дни на протяжении недели", - заявила Смоллвуд.

По ее словам, судя по динамике выявления пострадавших и по масштабам разрушений количество жертв происшествия в ближайшие дни может увеличиться в восемь раз.

Напомним, вчера утром Турцию, Сирию и Ливан поразили мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома и другие здания. На местах разрушения возникли пожары.

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране семидневный траур в связи с гибелью людей в результате сегодняшнего землетрясения. По данным спасателей, число погибших в Турции возросло до 2316 человек.

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