Число погибших и раненых из-за удара по Запорожью возросло: среди жертв ребенок

"Пока известно о 3 погибших. Число раненых возросло до 15 человек. Аварийно-спасательные работы продолжаются", - отметили спасатели.

Фото: спасатели разбирают завалы в Запорожье (t.me/dsns_telegram)

В свою очередь Федоров рассказал, что из-за удара по частному сектору погибли отец и дочь - 8-летняя девочка и 35-летний мужчина. Еще один погибший - 62-летний водитель троллейбуса, который ехал по плотине ГЭС. Пассажиров в автомобиле не было.

"По обновленной информации ранены 20 человек", - добавил он.

В ГСЧС отметили, что продолжается разбор разрушенных строительных конструкций. Также спасатели помогают коммунальщикам восстанавливать транспортное сообщение.

Для демонтажа разрушенных конструкций уже используются автокраны и тягачи.

При этом психологи предоставляют помощь мирным жителям города, а волонтеры обеспечивают питанием сотрудников экстренных и коммунальных служб.