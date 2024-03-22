RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Число погибших и раненых из-за удара по Запорожью возросло: среди жертв ребенок

Фото: в Запорожье возросло число погибших и раненых (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Иван Носальский

В результате ракетного удара российских оккупантов по Запорожью известно уже о трех погибших. Количество раненых также увеличилось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины в Telegram и главу Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова в Telegram.

"Пока известно о 3 погибших. Число раненых возросло до 15 человек. Аварийно-спасательные работы продолжаются", - отметили спасатели. 

 

Фото: спасатели разбирают завалы в Запорожье (t.me/dsns_telegram)

В свою очередь Федоров рассказал, что из-за удара по частному сектору погибли отец и дочь - 8-летняя девочка и 35-летний мужчина. Еще один погибший - 62-летний водитель троллейбуса, который ехал по плотине ГЭС. Пассажиров в автомобиле не было. 

"По обновленной информации ранены 20 человек", - добавил он. 

В ГСЧС отметили, что продолжается разбор разрушенных строительных конструкций. Также спасатели помогают коммунальщикам восстанавливать транспортное сообщение. 

Для демонтажа разрушенных конструкций уже используются автокраны и тягачи. 

При этом психологи предоставляют помощь мирным жителям города, а волонтеры обеспечивают питанием сотрудников экстренных и коммунальных служб. 

Обстрел Запорожья

Напомним, в ночь на 22 марта российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине. Атака стала одной из самых масштабных.

Часть ракет ударила по Запорожью. Враг целился по объектам гражданской инфраструктуры.

Согласно последним данным, было известно о 14 раненых и одном погибшем в городе.

Более детально о последствиях обстрела РФ - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗапорожьеГЭСВойна России против УкраиныРакетный удар