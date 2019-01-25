Кількість затриманих на протестах у Венесуелі перевищила 360

Фото: протести у Венесуелі (з відкритих джерел)

У Венесуелі тривають протести проти президента Ніколаса Мадуро

Кількість затриманих на протестах у Венесуелі прихильників опозиції досягла 364 осіб. Про це повідомив глава правозахисної організації "Венесуельський кримінальний форум" Альфредо Ромеро, передає РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

За його словами, на даний момент відомо про 364 заарештованих. Зазначимо, масові протести в країні почалися після рішення Верховного суду оголосити Національну асамблею (парламент Венесуели) неконституційним органом. Через два дні лідер опозиції і голова парламенту Хуан Гуаїдо проголосив себе тимчасовим президентом і пообіцяв провести дострокові вибори.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Гуаїдо припускає можливу амністію для президента країни Ніколаса Мадуро та його союзників. За його словами, вони можуть розраховувати на амністію у разі, якщо "Венесуелі повернуть демократію".

Раніше повідомлялося, що Мадуро оголосив про закриття посольства і всіх консульств у Сполучених Штатах Америки. У відповідь Вашингтон оголосив, що відкликає з Венесуели частину дипломатів. Зокрема, з посольства виїдуть співробітники, які не відповідають за важливу діяльність. Дипломатична місія при цьому продовжить роботу.