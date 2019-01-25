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Мадуро вирішив закрити посольство і консульства Венесуели в США

Новини » Політика    25.01.2019 - 02:10
Мадуро вирішив закрити посольство і консульства Венесуели в США
Фото: Ніколас Мадуро (instagram.com/dpresidencia)

Мадуро також звернувся до американців з проханням підтримати демократію в Венесуелі"

Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про закриття посольства країни і всіх консульств у Сполучених Штатах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У своїй промові Мадуро, виступаючи у четвер, 24 січня, у Верховному суді також звернувся до народу США.

"Я закликаю народ Сполучених Штатів відкинути цей державний переворот і підтримати нас у боротьбі за демократію в Венесуелі", - оголосив Мадуро.

Нагадаємо, раніше Мадуро оголосив про розрив дипломатичних відносин зі Штатами, звинувативши Вашингтон у підтримці спроби вчинити державний переворот в країні. Напередодні венесуельський президент дав американським дипломатам 72 години на те, щоб покинути країну.

Після цього рішення США заявили, що вважають за необхідне провести в суботу, 26 січня, засідання РБ ООН, присвячене кризі у Венесуелі.

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