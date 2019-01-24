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Міністр оборони Венесуели заявив про держпереворот у країні

Новини » Політика    24.01.2019 - 19:57
Міністр оборони Венесуели заявив про держпереворот у країні
Фото: Володимир Падріно (facebook com periodiquito)

Падріно заявив, що США і інші уряди ведуть економічну війну проти Венесуели

Міністр оборони Венесуели Володимир Падріно заявив, що опозиція робить переворот і намагається узурпувати владу в країні. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Падріно заявив, що США і інші уряди ведуть економічну війну проти Венесуели.

"Ніколас Мадуро є законним президентом, а опозиція робить переворот після того, як лідер конгресу Хуан Гуайдо оголосив себе президентом", - заявив він.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган підтримав президента Венесуели Ніколаса Мадуро в протистоянні з лідером опозиції Хуаном Гуайдо

Як відомо, 23 січня речник опозиційної Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо проголосив себе "виконуючим обов'язки президента". Президент США Дональд Трамп заявив, що з цього моменту він вважає Гуайдо тимчасово виконуючим обов'язки президента Венесуели.

Після цього верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні заявляла, що Європейський союз висловлює підтримку опозиційному політику Хуану Гуайдо і закликає провести нові вибори в країні.

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