Міністр оборони Венесуели заявив про держпереворот у країні

Падріно заявив, що США і інші уряди ведуть економічну війну проти Венесуели
Міністр оборони Венесуели Володимир Падріно заявив, що опозиція робить переворот і намагається узурпувати владу в країні. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.
Падріно заявив, що США і інші уряди ведуть економічну війну проти Венесуели.
"Ніколас Мадуро є законним президентом, а опозиція робить переворот після того, як лідер конгресу Хуан Гуайдо оголосив себе президентом", - заявив він.
Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган підтримав президента Венесуели Ніколаса Мадуро в протистоянні з лідером опозиції Хуаном Гуайдо.
Як відомо, 23 січня речник опозиційної Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо проголосив себе "виконуючим обов'язки президента". Президент США Дональд Трамп заявив, що з цього моменту він вважає Гуайдо тимчасово виконуючим обов'язки президента Венесуели.
Після цього верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні заявляла, що Європейський союз висловлює підтримку опозиційному політику Хуану Гуайдо і закликає провести нові вибори в країні.