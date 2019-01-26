Гуаїдо відвідав США перед оголошенням себе президентом Венесуели, - AP

Фото: Хуан Гуаїдо (apnews.com)

Гуаїдо відвідував США в грудні

Очільник опозиції Венесуели Хуан Гуаїдо таємно відвідав Сполучені Штати Америки (США). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Як повідомляється, в грудні він відвідав Вашингтон, Колумбію та Бразилію. Так, коаліція латиноамериканських урядів, яка після проголошення Хуана Гуаїдо себе в. о. президента Венесуели приєдналася до США і визнала спікера місцевої національної асамблеї (однопалатного парламенту) головою боліваріанської республіки, об'єдналась ще за кілька тижнів до загострення кризи у Венесуелі.

Зазначено, що країни діяли допомогою секретної дипломатії, яка включала в себе таємні послання активістам. Крім цього, в рамках цієї кампанії Гуаїдо здійснив ряд секретних зарубіжних поїздок.

У середині грудня Гуаїдо, за їх даними, таємно відправився до Вашингтона, Колумбію та Бразилію, щоб проінформувати місцевих посадових осіб про стратегії масових демонстрацій опозиції у Венесуелі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідер венесуельської опозиції Хуан Гуаїдо допускає можливу амністію для президента країни Ніколаса Мадуро і його союзників.