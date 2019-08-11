Кількість затриманих на мітингу у Москві перевищила 240

У Москві під час масової узгодженої акції протесту "За чесні вибори" в суботу, 10 серпня, затримали 244 учасника демонстрації. Про це передає РБК-Україна з посиланням на дані правозахисного проекту "ОВД-Інфо".

Наголошується, що на узгоджений мітинг на проспекті Сахарова вийшли близько 60 тисяч осіб. Люди вимагали припинити кримінальну справу, порушену за статтею про масові заворушення після акції 27 липня. Також мітингувальники вимагають звільнити фігурантів і зареєструвати незалежних кандидатів для участі у виборах до Московської міської думи.

Коли акція протесту почала рухатися в бік "Чистых прудов" і "Китай-города", поліцейські почали затримувати її учасників. За день у Москві затримали 244 людини.

Також акції солідарності з аналогічними вимогами пройшли більш ніж в 40 російських містах. Зокрема, в Петербурзі, Ростові-на-Дону та Брянську поліцейські теж затримували учасників цих акцій. У Петербурзі стало відомо про 81 затриманого. В Ростові-на-Дону 13 затриманих, Брянську - двоє.

Також повідомляється, що відомо про шістьох мітингувальників, яких побили співробітники поліції при затриманні. Крім того, були затримані троє журналістів. Всім затриманим закидають порушення правил участі в акції.

"ОВД-Інфо" стало відомо також про затримання людини з другою групою інвалідності. Хоча поліцейських попередили про це, вони не звернули увагу на особливості затриманого. По дорозі до поліцейської машини правоохоронці двічі впустили чоловіка з інвалідністю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 146 затриманих. Поліцейські застосовували силу під час затримання, відбирали телефони у затриманих.