Кількість затриманих в Алмати учасників демонстрацій зросла до 2,7 тисяч

З початку антитерористичної операції в Алмати затримали 2748 учасників демонстрацій. Правоохоронцями також було вилучено 131 одиницю вогнепальної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Informburo.kz .

"За минулу добу на пульт "102" надійшло всього 437 повідомлень. У сall-центр комендатури надійшов 41 сигнал від громадян, які вимагали оперативного реагування.", - уточнює видання.

При цьому уточнюється, що всього вилучили 131 одиницю вогнепальної зброї та 4179 боєприпасів.

"З початку антитерористичної операції в Алмати затримали 2748 учасників незаконних акцій, мародерств та інших злочинів", - повідомила комендатура Алмати.

Нагадаємо, раніше влада Казахстану повідомила про 225 загиблих в ході протестів і антитерористичної операції, в тому числі 19 силовиків. При цьому список жертв не опублікований.

Зазначимо, 2 січня в Казахстані почалися протести через різке подорожчання скрапленого газу. Учасники висунули політичні вимоги, проте згодом почалися сутички з силовиками.

Крім того, в Казахстані після масових демонстрацій на початку січня 2022 року по тяжких і особливо тяжких злочинах розпочато 695 досудових розслідувань. Правоохоронцями було затримано в якості підозрюваних 780 осіб.