Кількість хворих вірусом в Китаї перевищила 630

Кількість хворих коронавірусом в Китаї зросла до 631. Про це повідомляє телеканал CGTN.

Щонайменше два випадки зафіксовані в провінції Синьцзян на північному заході Китаю. Досі хворіють жителі південних, східних і центральних провінцій.

Центром спалаху інфекції вважається місто Ухань. З 23 січня з містом перервано транспортне сполучення. Як повідомило Міністерство транспорту Китаю, пасажирам заборонено там виходити або сідати в транспорт, рух міського транспорту також обмежена, закриті театри і музеї.

Додамо, в Китаї обмежили в'їзд і виїзд з міста Хуанган, що в провінції Хубей, у зв'язку з поширенням нового коронавіруса пневмонії.

Нагадаємо, у Китаї розробили успішний метод нового коронавіруса пневмонії. Завдяки насиченню крові киснем вдалося врятувати 53-річного чоловіка, який знаходиться в критичному стані.

Раніше повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров'я попередила про можливості поширення коронавіруса 2019 nCoV нового типу за межами Китайської Народної Республіки.