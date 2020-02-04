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Число заболевших новым коронавирусом в мире превысило 20,6 тыс, - ВОЗ

Новости » Происшествия     04.02.2020 - 20:46
Число заболевших новым коронавирусом в мире превысило 20,6 тыс, - ВОЗ
Иллюстративное фото (twitter com XHNews)

В Китае подтвержден 20 471 случай заболевания 2019-nCov

Количество заболевших новым коронавирусом по всему миру превысило 20,6 тысяч человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Всемирной организации здравоохранения.

По данным ВОЗ на 4 февраля, в Китае подтвержден 20 471 случай заболевания 2019-nCov. Подозрения на коронавирус обнаружены у еще 23 214 человек. В тяжелом состоянии находятся 2 788 пациентов. Всего от заболевания скончались 425 человек, в основном пожилых людей с наличием одного или двух хронических заболеваний. При этом свыше 680 человек выздоровели.

Вне Китая вирусом заболели 176 человек в 24 странах: в Таиланде (25), Сингапуре (24), Японии (21), Южной Корее (16), Австралии (13), Германии (12), США (11), Малайзии (10), Вьетнаме (10), Франции (6), ОАЭ (5), Канаде (4), Индии (3), на Филиппинах (3), по 2 человека - на Филиппинах, в Италии, в России и Великобритании, по 1 - в Камбодже, Непале, на Шри-Ланке, в Бельгии, Финляндии, Испании и Швеции.

Единственный летальный случай за пределами Китая зафиксирован на Филиппинах.

Напомним, по заявлению Всемирной организации здравоохранения, медицинские маски не защищают от коронавируса, однако они способны снизить риск заражения. Надевать ее рекомендуется только в тех случаях, когда налицо респираторные симптомы (кашель или чихание), позволяющие подозревать наличие 2019-nCoV, или же когда необходимо ухаживать за больным, который может быть инфицирован этим коронавирусом.

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