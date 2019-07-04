Число українських трудових мігрантів у Польщі зросло в 5 разів, - консул

Глава консульського відділу посольства України в Польщі Світлана Криса повідомила, що кількість трудових мігрантів з України в Польщі зросла в п'ять разів: з 320 тисяч до приблизно півтора мільйона. Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню "Укрінформ".

Так, зростання числа українських мігрантів почалося з 2014 року.

"Дійсно, з початку 2014 року спостерігається різке збільшення кількості громадян України, які перебувають у Польщі. Якщо до 2014 року їх кількість оцінювалося приблизно в 320 тисяч, то зараз, за ​​неофіційними даними, це півтора мільйона людей", - зазначила консул.

При цьому за офіційною статистикою Управління з питань іноземців Польщі, громадянам України видано 196 тис. дозволів на проживання станом на зараз.

Збільшення кількості українців у Польщі підтверджується і різким зростанням кількості консульських дій. За словами Криси, найбільш популярною послугою серед українців у Польщі зараз є постановка на консульський облік, яка займає 60% від загальної кількості всіх дій в українських консульствах. Це пов'язано із внесенням у листопаді 2018 року змін до Митного кодексу України щодо порядку ввезення транспортних засобів на іноземній реєстрації на територію України.

Вона поінформувала, що українці в Польщі, в основному, виконують фізичну роботу: працюють на будівництві і ремонтних роботах, у транспортній сфері, сільському господарстві, сфері обслуговування, на виробництві заводів і фабрик.

"Взагалі зараз, напевно, немає такої галузі в Польщі, де б не працювали українці", - сказала Криса.

Крім того, за даними консула, в Польщі є також невеликий відсоток українських громадян, які працюють у сфері IT-технологій, у вищих навчальних закладах, в сфері медобслуговування.

Нагадаємо, в травні повідомлялося, що в минулому році 70% дозволів на роботу в Польщі отримали громадяни України.

Як писало РБК-Україна, за оцінками рекрутингового агентства Personnel Service, на сьогоднішній день українці працюють у кожній п'ятій польській компанії.