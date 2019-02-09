Кількість постраждалих в результаті зіткнення двох потягів в Іспанії вдвічі зросла

В результаті зіткнення загинув машиніст одного з потягів

В результате лобового столкновение поездов между городами Манреза и Сан Бисенс-да-Кастальет в провинции Барселона погиб один человек и 105 пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на El Pais.

В результате столкновения погиб машинист одного из поездов. Пострадали 105 человек, среди них шесть человек находятся в крайне тяжелом состоянии, состояние еще 15 менее угрожающее. Незначительные ранения получили 37 человек, а 47 пострадавшим медики оказали помощь на месте.

Столкновение произошло вечером в пятницу, 8 февраля, между Сан-Висенте-де-Кастельет и Манресою.

Всего в двух поездах ехали около 400 человек. На месте катастрофы работают спасатели, врачи и полиция, причины аварии пока неизвестны.

Напомним, 5 февраля в Канаде в провинции Британская Колумбия сошел с рельсов товарный поезд, в результате чего погибли три человека - инженер, проводник и проводник-стажер.