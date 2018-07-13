У Львові зафіксовано масове отруєння, госпіталізовано 9 осіб

Новини Надзвичайні події 13.07.2018 - 16:23
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

У Львові отруїлися відвідувачі кафе "Томаш кебаб"

У Львові сьогодні, 13 липня 2018 року, зафіксовано масове отруєння, внаслідок чого госпіталізовано 9 осіб. Про це з посиланням на "Гарячу лінію міста" повідомляє Galinfo.

Як зазначається, масове отруєння сталося серед осіб, які відвідували кафе "Томаш кебаб" по вулиці Куліша,10. 

"Внаслідок отруєння госпіталізовано 9 осіб", - йдеться у повідомленні. Як зазначається, сімох осіб доставили до Львівської обласної інфекційної лікарні, а ще двох - до Пустомитівської районної центральної лікарні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 25 травня було зафіксовано масове отруєння у Тернопільській області. Тоді було госпіталізовано 10 осіб.

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Теги:  Львів,  отруєння  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС