Кількість постраждалих дітей через отруєння в Криму зросла

В окупованій Євпаторії з ознаками харчового отруєння госпіталізували 49 дітей, а також п'ятьох співробітників табору. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Крим.Реалії".

За словами "заступника голови" окупаційної адміністрації Євпаторії Вадима Батюка, в місті створено оперативний штаб, який він очолює. Також Батюк повідомив, що ввечері у вівторок, вночі та вранці у середу фахівці Роспотребнадзора взяли в таборі на аналіз питну воду, проби їжі, яку давали дітям, а також проби морської води на пляжі, де купалися постраждалі.

Також, представник окупаційної влади додав, що діти в таборі переведені на сухий пайок, введений режим карантину.

“Є два моменти: це вірусна історія і харчове отруєння. Але сьогодні хотілося б робити поспішних висновків", - додав Батюк.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 16 липня в окупованій Євпаторії госпіталізували 40 дітей з табору "Лучистый" з легким і середнім отруєнням.

Крім того, у Рівненській області сталося масове отруєння людей. В смт Мізоч (Рівненська область) на весіллі в кафе отруїлися 58 осіб, з них 13 дітей. Постраждалі перебувають в інфекційному відділенні Кременецької ЦРЛ (центральної районної лікарні) Тернопільської області.