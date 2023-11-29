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Число раненых в Торецке возросло

Фото: число раненых в Торецке Донецкой области возросло 29 ноября (иллюстрация/t me pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталия Гурковская

Количество раненых из-за обстрела предприятия в Торецке Донецкой области возросло. На данный момент пострадавших уже не четверо, а пятеро.

Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"За 28 ноября россияне ранили 7 жителей Донбасса: 5 - в Торецке и 2 - в Пивничном", - рассказал он.

Обстрел Торецка Донецкой области

28 ноября российские войска ударили из авиации по предприятию в Торецке Донецкой области. В результате вражеской атаки пострадали четыре женщины - работницы, которые находились в одной из мастерских. Пострадавших в возрасте 35, 43, 52 и 54 лет доставили в больницу.

Напомним, российские оккупанты не впервые обстреливают Торецк Донецкой области. Ранее, 11 ноября Торецк также попал под удар захватчиков. Тогда вражеские артиллерийские снаряды атаковали жилые дома городе, погибли двое людей.

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Донецкая область