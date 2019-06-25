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Кількість загиблих через вибухи у Казахстані зросла

Новини » Надзвичайні події    25.06.2019 - 09:58
Кількість загиблих через вибухи у Казахстані зросла
Фото: вибухи в Казахстані (nur.kz)

Один чоловік загинув, коли здетонований снаряд потрапив в його автомобіль

В результаті вибухів у Казахстані на військових складах загинули дві людини. Про це повідомляє Nur.kz.

Прем'єр-міністр країни Аскар Мамін повідомив, що загинули один цивільний і один військовий. Він не назвав кількість постраждалих, однак, додав, що їм надається медична допомога. Він додав, що один чоловік загинув, коли здетонований снаряд потрапив в його автомобіль.

Раніше повідомлялося про одного загиблого і 31 людину постраждалих. У постраждалих були діагностовані травми легкої та середньої тяжкості. Місцева влада допустили, що вибухи можуть тривати кілька днів. Наявність радіоактивного забруднення місцевості через те, що сталося влада виключила.

РБК-Україна писало, що через вибухи в Казахстані була оголошена надзвичайна ситуація. Жителі залишали місто, дороги на виїзді з Арисі були переповнені. Влада заявила, що необхідно евакуювати місто.

"Тому за всіма напрямами міста будуть рухатися колони, машини будуть підбирати людей і виводити на спеціально організовані табори", - заявила місцева влада.

Нагадаємо, вчора в Казахстані в місті Арись на складі військової частини стався вибух.

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Новини України Казахстанвзрыв боеприпасов
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