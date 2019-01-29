Кількість загиблих під час протестів у Венесуелі зросла до 40

У ході протестів були затримані 850 осіб

В ходе протестов против президента Венесуэлы Николаса Мадуро были задержаны 850 человек, погибли еще 40 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters со ссылкой на данные ООН.

В ООН сообщили, что только 23 января полицейские задержали 696 человек.

Как отмечается, погибли по меньшей мере 40 человек, из них 26 были застрелены проправительственными силами, еще пятеро убиты во время обысков домов, 11 человек стали жертвами грабителей.

Напомним, ранее активисты заявляли про 35 погибших во время протестов в Венесуэле. Главы МИД стран Евросоюза обсудят 31 января ситуацию в Венесуэле в ходе неформальной встречи в Бухаресте.

Отметим, президент США Дональд Трамп не исключает возможности военной интервенции (вмешательство, - ред.) в Венесуэлу.

РБК-Украина писало, что в Администрации США решили ввести санкции в отношении венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA. Указанные санкции усиливают давление на Николаса Мадуро и демонстрируют поддержку США Хуану Гуайдо, лидеру венесуэльской оппозиции, который объявил себя временно исполняющим обязанности президента на прошлой неделе.