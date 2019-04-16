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Кількість загиблих в Тріполі зросла до 174 людей

Новини » Надзвичайні події    16.04.2019 - 14:30
Кількість загиблих в Тріполі зросла до 174 людей
Фото: конфлікт у Лівії (twitter.com)

Зараз у Лівії діють два уряди

У ході бойових дій в Лівії (Тріполі) загинули щонайменше 174 людей, ще 756 людей отримали поранення. Про це повідомило у вівторок на своїй сторінці в Twitter лівійське відділення Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Зазначимо, зараз у Лівії діють два уряди: визнаний міжнародним співтовариством Уряд національної згоди прем'єр-міністра Фаїза Сараджа в Тріполі і тимчасовий кабінет міністрів Абдалли Абдуррахмана ат-Тані, діючий на сході країни спільно з обраним парламентом і підтримуваний Лівійською національною армією.

Раніше повідомлялося про 147 загиблих внаслідок бойових дій. РБК-Україна писало, що 8 квітня военно-повітряні сили Лівії здійснили авіаудар до південно-заходу від Тріполі. Авіаудар був здійснений по аеродрому військової бази Ель-Ватыя. Генерал-майор Лівійської національної армії Абдул Салам аль-Хассі підтвердив, що літак спробував атакувати бойові позиції армії.

Нагадаємо, Саудівська Аравія пропонувала профінансувати Лівійської армії захоплення столиці Тріполі. Після цього державний секретар США Майк Помпео закликав сторони конфлікту в Лівії припинити військові операції проти Тріполі.

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