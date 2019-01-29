Кількість загиблих через торнадо в Гавані зросла до 4

В результаті торнадо постраждали 195 людей

До четырех человек увеличилось число жертв разрушительного торнадо, который в ночь на понедельник обрушился на Гавану. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN.

Сообщается, что также в результате торнадо пострадали 195 человек, состояние 12 из них оценивается как тяжелое. Местные власти отметили, что, число жертв может увеличиться.

По первоначальным оценкам, ущерб нанесен 1238 жилым, хозяйственным постройкам и социальным объектам, из них 124 разрушены полностью и 225 - частично.

РБК-Украина сообщало, что 28 января на Гавану обрушился мощный торнадо. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес сообщал о трех погибших и 172 пострадавших.

Напомним, 3 декабря 2018 года из-за торнадо в американском Иллинойсе пострадал по меньшей мере 21 человек. По словам губернатора штата Брюса Ронера, трое пострадавших находятся в больнице, еще 18 получили незначительные повреждения.

До этого в США от трех торнадо погибли по меньшей мере четыре человека, инфраструктура пострадала от сильного ветра и наводнений. Так, сильный ветер зарегистрировали в штатах Кентукки, Теннесси и Арканзас. Три случая гибели людей установлены в штате Кентукки, четвертая смерть - в штате Арканзас.