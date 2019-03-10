Число загиблих співробітників ООН внаслідок авіакатастрофи в Ефіопії зросло

В Ефіопії загинули 19 співробітників ООН

Вследствие крушения самолета в Эфиопии авиакомпании Ethiopian Airlines число погибших сотрудников Организации объединенных наций возросло до 19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гендиректора международной организации по миграции (IOM) Антонио Виторино.

По его словам, в результате аварии погибли все 157 человек на борту, включая молодого сотрудника IOM Анн-Катрин Фейгл. Ранее сообщалось о 12 погибших сотрудниках организации.

"Мои искренние соболезнования семьям и близким всех жертв, включая наших сотрудников ООН, погибших в этой трагедии...По предварительным данным, погибли 19 сотрудников организаций, связанных с ООН", - написал Виторино в Twitter.

Также в его заявлении говорится, что в знак уважения офис IOM завтра, 11 марта, приспустит флаг, также как и офис ООН.

Напомним, в Эфиопии незадолго после взлета из аэропорта города Аддис-Абеба произошла авария пассажирского самолета Boeing 737 компании Ethiopian Airlines, который следовал в Кению. Авария самолета, который следовал по маршруту Аддис-Абеба - Найроби, произошла 10 марта в 08:44 по местному времени.