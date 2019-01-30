Число загиблих в результаті землетрусу в Індонезії досягло 4340

Землетрус і цунамі сталися 28 вересня 2018 року на острові Сулавесі в Індонезії

Число жертв землетрясения и цунами, которые произошли 28 сентября 2018 года на острове Сулавеси в Индонезии, возросло до 4340 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jakarta post.

По словам губернатора провинции Центральное Сулавеси Лонгки Джанггола, наибольшее число жертв зафиксировано в городе Палу, где погиб 2141 человек, а также в районе Сиги - 289, городе Донгала - 212 и Париги - 15 человек.

В том числе 667 человек все еще считаются пропавшими, личность 1016 - не идентифицирована. Эти лица считаются погибшими.

Кроме того, почти 10 тыс. зданий были серьезно повреждены в результате стихии, 3,6 тыс. домов были разрушены.

Напомним, РБК-Украина писало, что у берегов Индонезии произошло цунами. По предварительным данным причиной могли стать подводные оползни из-за извержения вулкана. Цунами привело к разрушению сотен домов, включая несколько отелей.

Добавим, Япония предоставит Индонезии радарную систему раннего обнаружения цунами. Отметим, в конце сентября на индонезийском острове Сулавеси произошло землетрясение, сопровождавшееся мощным цунами. Только по официальным данным, в результате стихийного бедствия погибли более 2 тысяч человек.