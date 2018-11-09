Кількість загиблих в результаті теракту в Сомалі зросла до 30

Фото: теракт в Сомалі (twitter.com/DeqiWoldeMikel)

Відповідальність за теракти взяло на себе ісламістське угрупування "Аш-Шабаб"

В Сомалі сталися три вибухи, організовані терористами-смертниками, в результаті яких загинули 30 людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телеканал Al Arabiya.

За даними телеканалу, в столиці країни Могадішо вибухнули три автомобілі, які опинилися біля готелю в центрі міста. Відповідальність за теракти взяло на себе ісламістське угрупування "Аш-Шабаб", яке планувало атакувати урядових і військових чиновників. Однак, за словами свідків, більшість загиблих є цивільними особами, які опинилися на вулиці біля готелю.

Зазначимо, раніше у сомалійському місті Байода в результаті подвійного теракту терористов-смертників кількість жертв досягла 20 осіб, ще 40 людей отримали поранення.

Нагадаємо, в Сомалі смертник атакував урядову будівлю, троє загиблих. Вибухівка була закладена в автомобіль, яким керував смертник.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в четвер, 30 серпня, в провінції Нангархар на сході Афганістану в селі Мохманд стався теракт, в результаті якого загинули 5 співробітників прикордонної поліції.