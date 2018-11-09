Число погибших в результате теракта в Сомали возросло до 30

Фото: теракт в Сомали (twitter.com/DeqiWoldeMikel)

Ответственность за теракты взяла на себя исламистская группировка "Аш-Шабаб"

В Сомали произошли три взрыва, организованные террористами-смертниками, в результате которых погибли 30 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телеканал Al Arabiya.

По данным телеканала, в столице страны Могадишо взорвались три автомобиля, которые оказались около гостиницы в центре города. Ответственность за теракты взяла на себя исламистская группировка "Аш-Шабаб", которая планировала атаковать правительственных и военных чиновников. Однако, по словам свидетелей, большинство погибших являются гражданскими лицами, которые оказались на улице около гостиницы.

Отметим, ранее в сомалийском городе Байода в результате двойного теракта терористов-смертников число жертв достигло 20 человек, еще 40 человек получили ранения.

Напомним, в Сомали смертник атаковал правительственное здание, трое погибших. Взрывчатка была заложена в автомобиль, которым управлял смертник.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в четверг, 30 августа, в провинции Нангархар на востоке Афганистана в селе Мохманд произошел теракт, в результате которого погибли 5 сотрудников пограничной полиции.