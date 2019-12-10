Кількість загиблих в результаті стрілянини в Чехії зросла

Кількість загиблих під час стрілянини в Чехії зросла до 6. Про це повідомляють чеські ЗМІ, посилаючись на Міністерство охорони здоров'я країни.

У прес-службі чеської поліції опублікували фото ймовірного нападника.

Фото: ймовірний нападник (twitter.com/PolicieCZ)

Пізніше поліцейські повідомили, що на фото просто важливий свідок. Правоохоронці розшукують іншу людину.

Повідомляється, що поліція евакуювала поліклініку і закрила сусідній район.

Нагадаємо, сьогодні вранці в чеській поліклініці сталася стрілянина. Повідомлялося про 4 загиблих. Місцеві ЗМІ писали, що невідомий стріляв у один з верхніх поверхів лікарні.

Раніше повідомлялося, що в результаті стрілянини в клініці "На Винограді" в Празі (Чехія), дві людини отримали поранення. Стрілянина сталася в п'ятницю, 8 березня, близько 23:00 за місцевим часом у відділенні гематології. Один з пацієнтів відкрив вогонь по іншим людям, які перебували в палаті.

Також РБК-Україна писало, що в перестрілці біля Національного палацу Мексики, президентської резиденції, загинули чотири людини. Озброєний чоловік увійшов до будівлі на маленькій вулиці біля палацу. Після того, як двоє людей в будівлі дорікнули йому, чоловік витягнув пістолет і відкрив вогонь.