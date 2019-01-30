Кількість загиблих в результаті прориву дамби в Бразилії зросла до 84

Кількість зниклих безвісти зросло до 276

Число погибших в результате прорыва дамбы на юго-востоке Бразилии возросло до 84 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AP.

Местные власти сообщили, что число пропавших без вести возросло до 276. Спасатели продолжают поиски выживших в районе Брумадинью, штат Минас-Жерайс.

Напомним, дамба, сдерживавшая воду с отходами металлургической промышленности, разрушилась 25 января в муниципалитете Брумадинью. Жители близлежащих домов были эвакуированы, несколько зданий оказались разрушены потоками грязи. В министерстве здравоохранения Бразилии сообщили, что уже подготовили 150 мест в клиниках для местных жителей, которые могли пострадать из-за инцидента.

После этого президент Бразилии Жаир Болсонару в Twitter выразил сожаление в связи с произошедшим.

РБК-Украина писало, что в бразильском штате Рио-де-Жанейро в субботу, 10 ноября, из-за сильного ливня произошел оползень в результате которого погибли по меньшей мере 10 человек.