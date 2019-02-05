Кількість загиблих у пожежі в Парижі зросла

Фото: пожежа в Парижі (twitter.com/sotiridi)

На даний момент відомо про вісім загиблих

В результаті пожежі в багатоповерховому будинку в Парижі (Франція) загинули вісім осіб. Про це повідомив паризький прокурор Ремі Хейц, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Також повідомляється, що слідство на даний момент відпрацьовує версію підпалу. За підозрою в причетності до пожежі затримали жінку.

Зазначимо, що пожежа виникла в ніч на 5 лютого. Спочатку повідомлялося про сімох загиблих і 27 постраждалих. За даними AFP, серед останніх є рятувальники. Крім того, представники пожежної служби не виключали, що число жертв може збільшитися, оскільки пожежа на сьомому та восьмому поверхах триває.

Нагадаємо, раніше в столиці Аргентини Буенос-Айресі сталася пожежа в 30-поверховому готелі, в результаті чого постраждали понад 50 людей, двоє постраждалих померли.

Як повідомляло РБК-Україна, з початку року на пожежах в Україні загинули 275 осіб. Рятувальники зазначають, що головною причиною виникнення пожеж є людська недбалість. Число постраждалих в результаті пожеж протягом січня становило 139 осіб. Всього за місяць було зафіксовано 3 957 пожеж, більше 2,7 тисячі випадків сталися в будинках.