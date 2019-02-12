Число загиблих при пожежі в Делі суттєво зросло

На даний момент відомо про загибель не менше 17 осіб

В результате пожара в отеле Arpit Palace в Дели (Индия) погибли не менее 17 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NDTV.

Сообщается, что на данный момент известно о не менее 17 погибших при пожаре. Также сообщается о трех пострадавших, всего в здании находились 150 человек. Местные СМИ отмечают, что спасатели эвакуировали из отеля около 50 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре индийского Дели загорелся отель. Сначала сообщалось о девяти погибших. Возгорание произошло на четвертом и пятом этажах около 00:30 по киевскому времени, огонь потушили через четыре часа. Причина пожара устанавливается. Предварительно, возгорание могло начаться из-за короткого замыкания.

Отметим, ранее стало известно, что в Бразилии число погибших при прорыве дамбы в юго-восточном штате Минас-Жерайс увеличилось до 165 человек. По последним данным, пропавшими без вести считаются еще 160 человек. Прорыв дамбы произошел 25 января, заграждение сдерживало воду с отходами металлургической промышленности.