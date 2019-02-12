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В Індії сталася пожежа в готелі, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    12.02.2019 - 06:10
В Індії сталася пожежа в готелі, є загиблі
Фото: пожежа в Індії (twitter.com/HuffPostIndia)

Жертвами пожежі в готелі в Делі стали 9 людей

У центрі індійського Делі в готелі Arpit Palace сталася пожежа, жертвами якої стали дев'ять осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Times of India.

За інформацією місцевих рятувальників, пожежа почалася вранці у вівторок, 12 лютого. Кілька постояльців готелю отримали опіки, їх госпіталізували в критичному стані.

Рятувальники поки не готові назвати точне число постраждалих. За різними даними, з будівлі були евакуйовані від 25 до 35 осіб.

Раніше видання India Today повідомляло, що в результаті пожежі загинули вісім осіб - шестеро чоловіків, а також жінка з дитиною.

Причина пожежі встановлюється. Попередньо, загоряння могло початися з причини короткого замикання.

В Індії сталася пожежа в готелі, є загиблі

Нагадаємо, минулої ночі в Голосіївському районі Києва ліквідували пожежу в триповерховій офісній будівлі на вулиці Казимира Малевича.

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