Кількість жертв прориву дамби в Бразилії зросла до 165

Фото: наслідки прориву дамби в Бразилії (twitter.com/24_7seven)

Зниклими без вісті значаться 160 осіб

У Бразилії кількість загиблих при прориві дамби в південно-східному штаті Мінас-Жерайс збільшилася до 165 осіб. Про це повідомила цивільна оборона штату, передає РБК-Україна з посиланням на портал UOL.

Наразі встановлено особи 156 жертв обвалення греблі.

За останніми даними, зниклими безвісти вважаються 160 людей.

25 січня 2019 року обрушилася дамба компанії Vale в бразильському муніципалітеті Брумадинью що стримувала воду з відходами металургійної промисловості. Жителі довколишніх будинків були евакуйовані, кілька будівель зруйновано потоками бруду.

Після інциденту затримали п'ять осіб. Серед них два інженери, які працювали на підрядника Vale, а також три працівники самого підприємства. Їх підозрюють у шахрайстві, зокрема, з видачею паперів, що підтверджували безпеку зруйнованої дамби.

Компанія Vale заявила, що виділить 100 тисяч доларів сім'ям загиблих.

Нагадаємо, 8 лютого біля Ріо-де-Жанейро (Бразилія) в результаті пожежі в тренувальному центрі футбольного клубу "Фламенго" загинули щонайменше 10 осіб, ще троє постраждали.