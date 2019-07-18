Кількість загиблих через пожежу в Японії на анімаційній студії зросла

Кількість загиблих в результаті пожежі в Японії на анімаційній студії KyoAni зросла до 13. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ВВС.

Як зазначається, через пожежу сталась серія вибухів. Ще постраждали 40 людей. Пожежа виникла у триповерховій будівлі приблизно о 10:30 за місцевим часом. Рятувальні операції ще тривають.

"Ми намагаємося вивести кількох жертв, які опинилися в пастці в триповерховому будинку, включно з тими, хто не може пересуватися самостійно", - повідомили рятівники.

У поліції встановили, що у приміщенні студії увірвався чоловік і кинув невідому рідину, після чого виникло загоряння. Його затримали.

Додамо, KyoAni випускає популярні аніме шоу. У соціальних мережах шанувальники компанії висловлюють співчуття розміщують фотографії своїх улюблених шоу KyoAni.

Нагадаємо, в центрі Херсона у понеділок ввечері, 8 липня, згорів автомобіль правниці, професійного адвоката, яка є довіреною особою кандидата в народні депутати по одному з виборчих округів у місті.