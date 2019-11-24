Число загиблих при падінні літака в Конго збільшилось

Фото: аварія літака в Конго (twitter.com/capamaggundem)

Кількість загиблих збільшилася до 24

У Конго в результаті падіння пасажирського літака на житлові будинки в місті Гома загинули 24 людини. Про це повідомляє Reuters

Повідомляється, що літак Dornier-228 приватного перевізника Busy Bee зазнав аварії приблизно через хвилину після зльоту.

За даними Reuters, на його борту перебували 16 пасажирів і два члени екіпажу. Серед загиблих є жителі будинків, на які впав літак. Повідомляється про чотирьох загиблих.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Демократичній Республіці Конго сталася аварія пасажирського літака з 17 пасажирами на борту. Було відомо, що в результаті авіакатастрофи є загиблі, проте точне число жертв було невідоме. Тоді в авіакомпанії Busy Bee відмовлялися коментувати ситуацію.

За даними неназваного представника авіакомпанії Busy Bee, рятувальники витягли з-під уламків літака як мінімум 18 тел. Літак незабаром після зльоту врізався в густонаселений квартал міста Гома. Представник Busy Bee зазначив, що в результаті авіакатастрофи 19-річного літака Dornier 228-200 загинули 16 пасажирів і двоє членів екіпажу.