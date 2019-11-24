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Число погибших при падении самолета в Конго увеличилось

Новости » Происшествия     24.11.2019 - 16:44
Число погибших при падении самолета в Конго увеличилось
Фото: авария самолета в Конго (twitter.com/capamaggundem)

Количество погибших увеличилось до 24

В Конго в результате падения пассажирского самолета на жилые дома в городе Гома погибли 24 человека. Об этом сообщает Reuters

Сообщается, что самолет Dornier-228 частного перевозчика Busy Bee потерпел крушение примерно через минуту после взлета.

По данным Reuters, на его борту находились 16 пассажиров и два члена экипажа. Среди погибших есть жители домов, на которые упал самолет. Сообщается о четырех погибших.

Напомним, ранее сообщалось, что в Демократической Республике Конго произошла авария пассажирского самолета с 17 пассажирами на борту. Было известно, что в результате авиакатастрофы есть погибшие, однако точное количество жертв было неизвестно. Тогда в авиакомпании Busy Bee отказывались комментировать ситуацию.

По данным неназванного представителя авиакомпании Busy Bee, спасатели извлекли из-под обломков самолета как минимум 18 тел. Самолет вскоре после взлета врезался в густонаселенный квартал города Гома. Представитель Busy Bee отметил, что в результате авиакатастрофы 19-летнего самолета Dornier 228-200 погибли 16 пассажиров и двое членов экипажа.

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