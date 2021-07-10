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Кількість загиблих при обваленні будинку в Майамі наближається до 90

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Майямі, Субота 10 липня 2021 17:46
Кількість загиблих при обваленні будинку в Майамі наближається до 90 Фото: обвалення будинку в Майамі (twitter.com/MiamiDadeFire)
Автор: РБК-Україна

Кількість загиблих при обваленні будинку в Майамі (США) досягло 86. Сьогодні з-під уламків витягли ще сім тіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави округу Майамі-Дейд Даніелли-Лівайн Кави.

"Ми витягли тіла кількох жертв, загальна кількість загиблих тепер становить 86... Доля 43 осіб залишається невідомою", - зазначила вона.

Також повідомляється, що рятувальники все ще на місці, для пошуків застосовуються спеціальні камери та інфрачервоне обладнання.

"Рятувальники все ще працюють. Те, що відбувається зараз, нічим не відрізняється від того, що було п'ять днів тому", - додала вона.

Нагадавши, багатоповерхівка в районі Серфсайд обрушилася у ніч на 24 червня. У перший день з-під завалів вдалося витягти 37 осіб, після цього тих, що вижили, не знаходили. Цього тижня було прийнято рішення припинити рятувальну операцію, тепер на місці катастрофи шукають тіла загиблих.

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