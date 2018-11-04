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Кількість загиблих у масштабній ДТП у Китаї зросла до 15

Новини » Надзвичайні події    04.11.2018 - 07:12
Фото: ДТП у Китаї (Xinhua)
Фото: ДТП у Китаї (Xinhua)

Вантажівка врізалася в легкові машини, які стояли в черзі для оплати проїзду

У Китаї в масовій аварії з 31 автомобілем в провінції Ганьсу на північному заході країни, за останніми даними, загинули щонайменше 15 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Xinhua.

Кількість поранених зросла до 44 людей.

Раніше повідомлялося про 11 загиблих і 31 потерпілого в результаті ДТП біля поста на крупній автомагістралі неподалік китайського міста Ланьчжоу.

За попередньою інформацією, водій вантажівки не впорався з керуванням і врізався в легкові машини, які вишикувалися в ряд для оплати проїзду по швидкісному шосе.

 

Фото: велика ДТП у Китаї

Нагадаємо, у Туреччині 1 листопада пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою, в результаті чого загинули дві людини, 34 пасажири отримали поранення. Автобус врізався в задню частину вантажівки на шосе біля міста Тося в північній частині країни. Водій транспортного засобу разом із помічником померли на місці.

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