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Число погибших в масштабном ДТП в Китае возросло до 15

Новости » Происшествия    04.11.2018 - 07:12
Фото: ДТП в Китае (Xinhua)
Фото: ДТП в Китае (Xinhua)

Грузовик врезался в легковые машины, стоявшие в очереди для оплаты проезда

В Китае в массовой аварии с 31 автомобилем в провинции Ганьсу на северо-западе страны, по последним данным, погибли по меньшей мере 15 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Xinhua.

Число раненых возросло до 44 человек.

Ранее сообщалось об 11 погибших и 31 пострадавшем в результате ДТП у поста на крупной автомагистрали у китайского города Ланьчжоу.

По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением и врезался в легковые машины, выстроившиеся в ряд для оплаты проезда по скоростному шоссе.

 

Фото: крупное ДТП в Китае

Напомним, в Турции 1 ноября пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, в результате чего погибли два человека, 34 пассажира получили ранения. Автобус врезался в заднюю часть грузовика на шоссе возле города Тося в северной части страны. Водитель транспортного средства вместе с помощником скончались на месте.

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