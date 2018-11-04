Число погибших в масштабном ДТП в Китае возросло до 15

Фото: ДТП в Китае (Xinhua)

Грузовик врезался в легковые машины, стоявшие в очереди для оплаты проезда

В Китае в массовой аварии с 31 автомобилем в провинции Ганьсу на северо-западе страны, по последним данным, погибли по меньшей мере 15 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Xinhua.

Число раненых возросло до 44 человек.

Ранее сообщалось об 11 погибших и 31 пострадавшем в результате ДТП у поста на крупной автомагистрали у китайского города Ланьчжоу.

По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением и врезался в легковые машины, выстроившиеся в ряд для оплаты проезда по скоростному шоссе.

Фото: крупное ДТП в Китае

Напомним, в Турции 1 ноября пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, в результате чего погибли два человека, 34 пассажира получили ранения. Автобус врезался в заднюю часть грузовика на шоссе возле города Тося в северной части страны. Водитель транспортного средства вместе с помощником скончались на месте.