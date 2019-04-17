Кількість загиблих у Лівії зросла до 180

У ході бойових дій в Тріполі (Лівія) загинули 180 людей. Про це повідомляє The Guardian.

Повідомляється, що понад 800 осіб були поранені з 4 квітня 2019 року, коли командуючий народної Лівійської армії Халіфа Хафтар оголосив про наступ на Тріполі. Спецпосланець генсека ООН щодо Лівії Гассан Саламі раніше закликав Хафтара припинити наступ радий мирних жителів.

Раніше повідомлялося про 174 загиблих в результаті бойових дій в Лівії. РБК-Україна писало, що 8 квітня военно-повітряні сили Лівії здійснили авіаудар до південно-заходу від Тріполі. Авіаудар був здійснений по аеродрому військової бази Ель-Ватыя. Генерал-майор Лівійської національної армії Абдул Салам аль-Хассі підтвердив, що літак спробував атакувати бойові позиції армії.

Нагадаємо, Саудівська Аравія пропонувала профінансувати Лівійської армії захоплення столиці Тріполі. Після цього державний секретар США Майк Помпео закликав сторони конфлікту в Лівії припинити військові операції проти Тріполі.