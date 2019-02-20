Кількість загиблих у ДТП в Полтавській області зросла

Фото: ДТП в Полтавській області (npu.gov.ua)

В результаті аварії загинуло п'ять осіб

Кількість загиблих у ДТП в Полтавській області 19 лютого на трасі Київ-Харків зросла до 5 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що вчора о 17:45 на трасі Київ-Харків поблизу села Пишне Лубенського району водій мікроавтобуса не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. У результаті аварії, за останніми даними, загинули 5 осіб, з них двоє померли в лікарні. Ще один постраждалий госпіталізований.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що на трасі Київ-Харків сталося ДТП з жертвами. Водій мікроавтобуса "Volkswagen" не впорався з керуванням і наїхав на металевий відбійник, в результаті чого машина виїхала за межі проїжджої частини і перекинулася. В мікроавтобусі перебувало 6 осіб, троє з них загинули на місці.

За фактом ДТП відкрито справу за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб).

Відзначимо, сьогодні в Києві обмежать рух транспорту на Північному мосту.