У Києві завтра обмежать рух транспорту на Північному мосту

Фото: Північний міст (lookmytrips.com/Roma Barabash)

Рух транспорту обмежать через ремонт

У Києві завтра, 20 лютого, обмежать рух транспорту на Північному мосту у напрямку житлового масиву Троєщина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП "Київпастранс".

Як зазначається, рух транспорту буде обмежено у зв’язку з виконанням ремонтних робіт з 10:00 год. до 14:00 год. на Північному мосту через р. Десенка у напрямку житлового масиву Троєщина.

Крім того, завтра, 20 лютого, буде обмежено рух транспорту з 14:00 год. до 19:00 на шляхопроводі на перетині вул. Братиславської з вул. Шолом-Алейхема.

"Комунальна корпорація "Київавтодор" просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві 19 лютого провалилася дорога на вулиці Народного ополчення в напрямку Севастопольської площі через аварію на водопроводі. Зараз рух у районі провалу дороги ускладнений.

Раніше повідомлялося, що у Києві у зв’язку із першочерговим ремонтом на мосту ім. Є. О. Патона буде частково обмежено рух транспорту. Обмеження діятимуть із 12 до 24 лютого у напрямку із Русанівської набережної на Дніпровську набережну.