Стало відомо, переміщення скількох військових виявило ОБСЄ через кордон України і РФ

Співробітники місії ОБСЄ в цілому зафіксували переміщення 40 тисяч військових через російсько-український кордон. Крім того, виявлені численні випадки перекидання військової техніки.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Без зайвих очей. Навіщо Росія прибирає спостерігачів на кордоні з ОРДЛО".

Як розповів спікер МЗС Олег Ніколенко, країна-окупант наголошує на протилежному, зазначаючи, що перебування "наглядачів" на кордоні України та РФ недоцільне.

"Місія спостерігачів ОБСЄ на російських КПП "Гуково" і "Донецьк" фіксувала численні факти пересування через кордон осіб у військовій формі (до 40 тисяч осіб), техніки, вантажів, які українська сторона не могла доглянути або перевірити", - сказав Ніколенко.

За його ловами, зазвичай після цього на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях спостережна місія ОБСЄ знаходила сучасну зброю і високотехнологічні засоби радіоелектронної боротьби, вироблені в РФ.

Крім того, спостерігалося збільшення випадків порушення режиму припинення вогню з боку окупаційних адміністрацій.

"У Москві не зацікавлені в сторонніх вухах і очах на неконтрольованій ділянці кордону, щоб продовжувати постачати на тимчасово окупованих територіях зброю, боєприпаси і найманців", - резюмував речник МЗС.