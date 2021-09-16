ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Стало відомо, переміщення скількох військових виявило ОБСЄ через кордон України і РФ

Новость на русском →
Донбас, Четвер 16 вересня 2021 09:11
Стало відомо, переміщення скількох військових виявило ОБСЄ через кордон України і РФ Фото: в ОБСЄ назвали кількість переміщених військових через кордон України і РФ (twitter.com/osce_smm)
Автор: Олег Черниш

Співробітники місії ОБСЄ в цілому зафіксували переміщення 40 тисяч військових через російсько-український кордон. Крім того, виявлені численні випадки перекидання військової техніки.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Без зайвих очей. Навіщо Росія прибирає спостерігачів на кордоні з ОРДЛО".

Як розповів спікер МЗС Олег Ніколенко, країна-окупант наголошує на протилежному, зазначаючи, що перебування "наглядачів" на кордоні України та РФ недоцільне.

"Місія спостерігачів ОБСЄ на російських КПП "Гуково" і "Донецьк" фіксувала численні факти пересування через кордон осіб у військовій формі (до 40 тисяч осіб), техніки, вантажів, які українська сторона не могла доглянути або перевірити", - сказав Ніколенко.

За його ловами, зазвичай після цього на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях спостережна місія ОБСЄ знаходила сучасну зброю і високотехнологічні засоби радіоелектронної боротьби, вироблені в РФ.

Крім того, спостерігалося збільшення випадків порушення режиму припинення вогню з боку окупаційних адміністрацій.

"У Москві не зацікавлені в сторонніх вухах і очах на неконтрольованій ділянці кордону, щоб продовжувати постачати на тимчасово окупованих територіях зброю, боєприпаси і найманців", - резюмував речник МЗС.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОБСЄ Донбас
NEWS
В Україні можливі три сценарії розвитку ситуації з коронавірусом, - Ляшко
В Україні можливі три сценарії розвитку ситуації з коронавірусом, - Ляшко
DAILY
Без зайвих очей. Навіщо Росія прибирає спостерігачів на кордоні з ОРДЛО
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Без зайвих очей. Навіщо Росія прибирає спостерігачів на кордоні з ОРДЛО