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Число евакуйованих з Канарських островів через пожежі зросло вдвічі

Новини » Надзвичайні події    19.08.2019 - 12:48
Число евакуйованих з Канарських островів через пожежі зросло вдвічі
Фото: лісова пожежа на Гран-Канарія (twitter.com/dailymail)

Раніше повідомлялося про евакуацію 4 тисяч людей

З іспанського острова Гран-Канарія, третього за величиною серед Канарських островів, евакуювали вже майже 8 тисяч людей через лісові пожежі на півночі острова. Про це повідомляє місцеве видання El Mundo.

Вказано, що в результаті пожежі постраждали більше 4 тисяч гектарів природного парку Тамадаба.

Повідомляється, що з пожежами, які розпочалися у суботу, зранку у понеділок борються більше 700 працівників надзвичайних служб за підтримки 16 літаків і вертольотів.

Крім того, пожежникам з ранку понеділка прийшли на допомогу 400 військових.

Нагадаємо, на острові Гран-Канарія, який входить до групи Канарських островів, через лісові пожежі евакуювали 4 тисячі людей. Зазначалося, що це третя подібна лісова пожежа, яка обрушується на острів за тиждень, і люди переміщаються у безпечне місце із 40 міст.

Як писало РБК-Україна, 18 серпня дві пожежі виникли на Кіпрі в районі Пафос. Гасити вогонь рятувальникам заважав сильний їдкий дим.

Додамо також, лісові пожежі охопили захід та південь Туреччини.

У Туреччині лісові пожежі охопили захід та південь країни З Канарських островів через лісові пожежі евакуювали 4 тис. осіб
Новини України пожежаевакуація
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