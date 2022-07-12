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Кількість дитячих жертв через російську агресію зросла: нові дані

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Київ, Вівторок 12 липня 2022 09:05
Кількість дитячих жертв через російську агресію зросла: нові дані Фото: кількість дитячих жертв через російську агресію зросла (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Через повномасштабну збройну агресію РФ в Україні постраждали майже тисяча дітей. З них 348 загинули, ще понад 650 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Так, 11 липня в результаті масованих обстрілів окупантами цивільної інфраструктури Харкова загинув 17-річний юнак. Також поранення отримали двоє хлопчиків 4 і 16 років.

Зазначимо, що найбільше дітей постраждали в:

  • Донецької області - 348;
  • Харківській - 190;
  • Київській - 116;
  • Чернігівській - 68;
  • Луганській - 61;
  • Миколаївській - 53;
  • Херсонській - 52;
  • Запорізькій - 31.

"Ці цифри не остаточні, оскільки йде робота по їх встановленню в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях", - підкреслили в ОГП.

Крім того, повідомляється, що через бомбардування і обстріли збройними силами РФ в Україні вже пошкоджено 2121 навчальний заклад. З них 216 зруйновані повністю.

Нагадаємо, раніше ми писали, що під тимчасово окупованим Мелітополем росіяни шантажують батьків, які не хочуть віддавати своїх чад у школи. Загарбники погрожують, що відбиратимуть дітей.

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