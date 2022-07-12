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Число детских жертв из-за российской агрессии возросло: новые данные

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Киев, Вторник 12 июля 2022 09:05
Число детских жертв из-за российской агрессии возросло: новые данные Фото: число детских жертв из-за российской агрессии возросло (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Из-за полномасштабной вооруженной агрессии РФ в Украине пострадали почти тысяча детей. Из них 348 погибли, еще более 650 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Так, 11 июля в результате массированных обстрелов оккупантами гражданской инфраструктуры Харькова погиб 17-летний юноша. Также ранения получили двое мальчиков 4 и 16 лет.

Отметим, что больше всего детей пострадали в:

  • Донецкой области - 348;
  • Харьковской - 190;
  • Киевской - 116;
  • Черниговской - 68;
  • Луганской - 61;
  • Николаевской - 53;
  • Херсонской - 52;
  • Запорожской - 31.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - подчеркнули в ОГП.

Кроме того, сообщается, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ в Украине уже повреждено 2121 учебное заведение. Из них 216 разрушены полностью.

Напомним, ранее мы писали, что под временно оккупированным Мелитополем россияне шантажируют родителей, которые не хотят отдавать своих чад в школы. Захватчики угрожают, что будут отбирать детей.

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