Кількість дитячих жертв через агресію РФ продовжує зростати: нові дані

Так, 6 липня російські війська обстріляли ракетами місто Торецьк в Донецькій області. Під завалами одного зі зруйнованих будинків знайдена 17-річна дівчинка.

Також вчора внаслідок обстрілів міста Скадовськ Херсонської області одна дитина отримала тілесні ушкодження.

Відзначається, що з початку війни найбільше дітей постраждали в:

Донецької області - 347;

Харківській - 186;

Київській - 116;

Чернігівській - 68;

Луганській - 61;

Миколаївській - 53;

Херсонській - 52;

Запорізькій - 31.

"Ці цифри не остаточні, оскільки йде робота по їх встановленню в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в ОГП розповіли, що через бомбардування і обстріли збройними силами РФ в Україні вже пошкоджено 2108 навчальних закладів. З них 215 зруйновані повністю.