В Україні запрацювала гаряча лінія психологічної допомоги постраждалим від війни

В Україні запрацювала гаряча лінія для надання психологічної допомоги українцям, які постраждали від війни. Вона працює за підтримки Європейського Союзу та Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй.

На лінії працюють фахові психологи із багаторічним досвідом, які попередньо пройшли спеціальну підготовку для роботи зі складними кризовими ситуаціями.

Лінія працює щодня з 10:00 до 20:00 за номером: 0-800-100-102 (дзвінки з України безкоштовні).

Також психологічну допомогу можуть отримати українці, які наразі знаходяться в інших країнах:

Чехії +420 800 012 058

Польщі +48 800 088 141

Франції +33 805 080 466

Португалії +351 800 780 756

Швеції +46 20 160 46 46

Ірландії +353 1800 817 519

Дзвінки з усіх мобільних операторів цих країн на відповідні номери безкоштовні.

Кількість країн, підключених до мережі психологічної допомоги, буде розширюватися. Додаткова інформація буде публікуватися на сайті Національної психологічної асоціації.

Лінія працюватиме у двох форматах - через аудіо та відеозв’язок. Для отримання відеосеансу, особам, які звернулися по допомогу, потрібно буде просто зазначити про це оператору лінії.