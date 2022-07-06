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В Україні запрацювала гаряча лінія психологічної допомоги постраждалим від війни

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Україна, Середа 06 липня 2022 16:01
В Україні запрацювала гаряча лінія психологічної допомоги постраждалим від війни Фото: в Україні запрацювала гаряча лінія постраждалим від війни (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

В Україні запрацювала гаряча лінія для надання психологічної допомоги українцям, які постраждали від війни. Вона працює за підтримки Європейського Союзу та Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

На лінії працюють фахові психологи із багаторічним досвідом, які попередньо пройшли спеціальну підготовку для роботи зі складними кризовими ситуаціями.

Лінія працює щодня з 10:00 до 20:00 за номером: 0-800-100-102 (дзвінки з України безкоштовні).

Також психологічну допомогу можуть отримати українці, які наразі знаходяться в інших країнах:

  • Чехії +420 800 012 058
  • Польщі +48 800 088 141
  • Франції +33 805 080 466
  • Португалії +351 800 780 756
  • Швеції +46 20 160 46 46
  • Ірландії +353 1800 817 519

Дзвінки з усіх мобільних операторів цих країн на відповідні номери безкоштовні.

Кількість країн, підключених до мережі психологічної допомоги, буде розширюватися. Додаткова інформація буде публікуватися на сайті Національної психологічної асоціації.

Лінія працюватиме у двох форматах - через аудіо та відеозв’язок. Для отримання відеосеансу, особам, які звернулися по допомогу, потрібно буде просто зазначити про це оператору лінії.

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