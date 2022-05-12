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Канада організує три авіарейси з Польщі для українських біженців

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Канада, Четвер 12 травня 2022 03:54
Канада організує три авіарейси з Польщі для українських біженців Фото: Канада організує для українських біженців три авіарейси з Польщі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Канада незабаром організує три чартерні рейси для українських біженців, які зараз перебувають у Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC News.

За словами канадського чиновника, літаки вилетять з Варшави в Польщі і попрямують у Вінніпег (23 травня), Монреаль (29 травня) і Галіфакс (2 червня).

За підрахунками, наданими Radio-Canada, до Канади зможуть прилетіти близько 900 українців, по 300 осіб на рейс.

Оттава домовилася з приватним перевізником про проведення перельотів і оплатить рахунок. За словами джерела, місця будуть розподілятися безплатно в порядку живої черги.

Спробувати зарезервувати місце зможуть тільки українці, які отримали візу в рамках нового дозволу на поїздки в надзвичайних ситуаціях між Канадою і Україною (AVUCU).

Власники візи незабаром отримають на свою електронну адресу лист з інструкцією про реєстрацію в чергу на рейс.

Після прибуття в Канаду українцям, у яких немає місця для проживання, буде запропоновано безплатне розміщення до 14 днів.

Нагадаємо, нещодавно в столиці канадської провінції Ньюфаундленд і Лабрадор, місті Сейнт Джонс, приземлився перший чартерний рейс з українськими біженцями.

Ми також писали про те, що у Португалії розслідують передачу Росії даних про українських біженців.

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